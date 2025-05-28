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مكتب نتنياهو ينفي صحة تقرير لـ نيويورك تايمز بشأن التخطيط لضربة إسرائيلية على إيران

Lebanon 24
28-05-2025 | 01:33
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