Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: أكثر من موقع يشتبه باحتوائها على أسلحة كيماوية في سوريا ويجب تدميره

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الأميركية: عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية
lebanon 24
28/05/2025 13:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سننتج أسلحة بعيدة المدى ومسيّرات في أوكرانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
28/05/2025 13:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق بقيمة 150 مليار يورو لشراء أسلحة
lebanon 24
28/05/2025 13:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أدرك أن عليه تعزيز دفاعه واقتصاده وموقعه العالمي
lebanon 24
28/05/2025 13:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2025-05-28
06:24 | 2025-05-28
06:16 | 2025-05-28
06:10 | 2025-05-28
06:03 | 2025-05-28
05:56 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24