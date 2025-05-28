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ماكرون: فرنسا ليس لديها معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بقضية إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:25
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