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انتخاب عباس فخر الدين رئيسا لبلدية النبطية بالتزكية ومحمد حجازي نائبا له وذلك تحت إشراف المحافظ هويدا الترك (الجديد)

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:49
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