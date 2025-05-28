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وزير الدفاع الروسي: الغرب يواصل محاولاته لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا
Lebanon 24
28-05-2025
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02:57
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