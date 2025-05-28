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رسامني: الإمارات بلدنا الثاني ونحن نتعلّم منها وكلّ ما نحتاجه هو إعادة الثقة بلبنان وهناك عدد كبير من اللبنانيين في الإمارات

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:07
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