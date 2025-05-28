Advertisement

أخبار عاجلة

القناة ال12 الإسرائيلية: مراكز توزيع المساعدات في غزة لم تفتح صباح اليوم لأن الشركة الأميركية تجري ترتيبات بعد أحداث أمس

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات تابعة للشركة الأميركية في مركز توزيع المساعدات برفح
lebanon 24
28/05/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً: فقدان مواطنين بعد توجّههم لإحدى نقاط توزيع المساعدات الأميركية
lebanon 24
28/05/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لم نطلق النار من الجو على مركز توزيع المساعدات برفح
lebanon 24
28/05/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في مراكز توزيع عبر شركات أميركية بغزة لن تبدأ غدا كما كان مخططا لها بسبب مشكلات لوجستية (الجزيرة)
lebanon 24
28/05/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:37 | 2025-05-28
06:36 | 2025-05-28
06:28 | 2025-05-28
06:24 | 2025-05-28
06:16 | 2025-05-28
06:10 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24