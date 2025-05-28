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المتحدث باسم الوفد الاماراتي من مرف بيروت: لدى اللبناني رغبة في عودة لبنان الى دوره الاستراتيجي ورئيس دولة الامارات حريص على منح لبنان كل ما يتمناه

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:26
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