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الرئيس الفرنسي: الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط يأتي عبر الدبلوماسية والاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:26
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