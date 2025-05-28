Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي: التزامنا تجاه أوكرانيا مهم بالنسبة للأمن الأوروبي

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: التزامنا بأمن إسرائيل راسخ ونحن عازمون على مكافحة معاداة السامية أينما وجدت
lebanon 24
28/05/2025 16:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: من المهم مناقشة آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا
lebanon 24
28/05/2025 16:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: الرد الأوروبي على الرسوم الأميركية سيكون على مرحلتين الأولى منهما ستكون في منتصف نيسان
lebanon 24
28/05/2025 16:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تباين فرنسي أميركي تجاه لبنان وأركان الدولة يرفضون التطبيع وإسرائيل تستهدف اليونيفيل
lebanon 24
28/05/2025 16:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:16 | 2025-05-28
09:10 | 2025-05-28
09:09 | 2025-05-28
09:07 | 2025-05-28
09:05 | 2025-05-28
09:00 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24