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الخارجية الفلسطينية: نشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في غزة

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:43
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