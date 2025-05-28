المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: يجب أن تكون عمليات التفتيش الصارمة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة

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