Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: إسطنبول قد تكون مكان الجولة المقبلة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لم يتم التوصل إلى قرار بشأن مكان الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا
lebanon 24
28/05/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: إسطنبول هي التي قد تستضيف الجولة الثانية من محادثات روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
28/05/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا مكان أفضل من الفاتيكان لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
28/05/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد الروسي المفاوض: عرضنا على أوكرانيا موعد ومكان الجولة الثانية من المحادثات لتبادل مذكرات التفاهم
lebanon 24
28/05/2025 18:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2025-05-28
11:31 | 2025-05-28
11:21 | 2025-05-28
11:14 | 2025-05-28
11:12 | 2025-05-28
11:08 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24