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نتنياهو: أحبطنا خطر تهديد اقتحام حزب الله لبلدات شمال إسرائيل وخلقنا وضعا جديدا كليا في لبنان

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:05
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