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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أقول لنتنياهو هذه ليست حرب القيامة إنما حرب السابع من تشرين الأول وحكومتك ليست حكومة القيامة

Lebanon 24
28-05-2025 | 09:36
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