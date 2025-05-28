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نائب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة: حماس رفضت كل مقترحاتنا وعليها إطلاق الرهائن فورا دون شروط

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:14
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