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نائب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة: حماس رفضت كل مقترحاتنا وعليها إطلاق الرهائن فورا دون شروط
Lebanon 24
28-05-2025
|
11:14
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