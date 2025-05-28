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وزارة الصحة السودانية: أكثر من 900 إصابة و25 وفاة بالكوليرا سجلت يوم أمس في العاصمة الخرطوم

Lebanon 24
28-05-2025 | 11:56
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