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رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربا متعددة الجبهات منذ 600 يوم وأنا أدرك حجم الاستنزاف والتكاليف

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:16
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