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عائلات الأسرى الإسرائيليين: ندعو الرئيس ترامب للضغط على نتنياهو وحماس من أجل التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن جميع المختطفين

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:42
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