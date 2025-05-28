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القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال أكثر من 30 متظاهراً خلال احتجاج داخل مقر الليكود في تل أبيب

Lebanon 24
28-05-2025 | 14:35
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