جعجع: في البترون قوتنا محدودة لكن الوضع مختلف في قرى القضاء حيث التقينا مرسيلينو الحرك شخصية محلية منذ 30 عاما وكان سابقًا مع "المردة" واقترح تشكيل لائحة قوية فلم يكن أمامنا خيار سوى المشاركة معها لتجنب الاستبعاد

Lebanon 24