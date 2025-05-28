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جعجع: نعيم قاسم يعيش في عالم موازٍ فهو لا يدرك موازين القوى ولا الواقع على الأرض أما من ناحية حصر السلاح فالبعض يقوم بمحاولات متكررة لتأخير الحصر

Lebanon 24
28-05-2025 | 15:16
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