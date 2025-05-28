جعجع: قال الرئيس عون إن قرار حصر السلاح اتخذ وأوضح أن ذلك سيحدث من الآن وحتى نهاية السنة وهو ورئيس الحكومة على دراية بذلك وقد صرحا به بوضوح

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