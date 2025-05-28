جعجع: المقاومة "باقية على قلب آخر شيعي في لبنان"والدولة اللبنانية مُلزمة بموعد محدد لحصر السلاح فلن تصل أي مساعدات لإعادة الإعمار قبل إنجاز حصر السلاح ونعيم قاسم ليس من حقه أن يتحدث أو يصرح بهذا الموضوع

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