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الأمم المتحدة: يجب توزيع الغذاء بمواقع متعددة في جميع محافظات قطاع غزة وهذه الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام ومنع المجاعة
Lebanon 24
28-05-2025
|
17:03
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