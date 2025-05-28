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رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: استخدام الصين للطلاب للتجسس على المعارضين الأميركيين يمثل تهديداً

Lebanon 24
28-05-2025 | 19:00
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