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"أكسيوس": البيت الأبيض متفائل بإمكانية نجاح مبادرة ويتكوف الجديدة في سد فجوات بين إسرائيل
Lebanon 24
28-05-2025
|
20:38
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