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رئيس وزراء باكستان: قواتنا أسقطت 6 طائرات هندية بما في ذلك 4 طائرات "رافال" فرنسية الصنع خلال المواجهات الأخيرة

Lebanon 24
28-05-2025 | 23:27
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