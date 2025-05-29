Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: انزلاق سيارة الى جانب اوتوستراد عاريا نزولا باتجاه بيروت والاضرار مادية

Lebanon 24
29-05-2025 | 00:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: تصادم بين ٣ سيارات على المسلك الغربي للاوتوستراد عند نقطة الكازينو والاضرار مادية
lebanon 24
29/05/2025 10:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: احتراق حافلة لنقل الركاب على اوتوستراد جمهور باتجاه البقاع والاضرار مادية وحركة المرور ناشطة في المحلة
lebanon 24
29/05/2025 10:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروري بين سيارتين في أنفاق المطار باتجاه خلدة ما تسبب بازدحام مروري والأضرار مادية والعمل جار على المعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
29/05/2025 10:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: إنقلاب سيارة على اوتوستراد غزير المسلك الشرقي الاضرار مادية و حركة المرور ناشطة في المحلة
lebanon 24
29/05/2025 10:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:14 | 2025-05-29
03:09 | 2025-05-29
03:05 | 2025-05-29
03:00 | 2025-05-29
02:51 | 2025-05-29
02:42 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24