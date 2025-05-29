24
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا الجوية أسقطت 48 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
29-05-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
29/05/2025 10:16:00
29/05/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 51 مسيرة أوكرانية هاجمت البلاد خلال 7 ساعات
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 51 مسيرة أوكرانية هاجمت البلاد خلال 7 ساعات
29/05/2025 10:16:00
29/05/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمرت 45 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمرت 45 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
29/05/2025 10:16:00
29/05/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
29/05/2025 10:16:00
29/05/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إسرائيلي: 10 محتجزين أحياء سيتم تحريرهم في الأسبوع الأول ضمن مقترح ويتكوف الجديد
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: 10 محتجزين أحياء سيتم تحريرهم في الأسبوع الأول ضمن مقترح ويتكوف الجديد
03:14 | 2025-05-29
29/05/2025 03:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تعليقا على خطط أميركا لإلغاء تأشيرات طلاب صينيين: واشنطن تستخدم الأمن القومي كذريعة
Lebanon 24
بكين تعليقا على خطط أميركا لإلغاء تأشيرات طلاب صينيين: واشنطن تستخدم الأمن القومي كذريعة
03:09 | 2025-05-29
29/05/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم خلال يومين
Lebanon 24
الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم خلال يومين
03:05 | 2025-05-29
29/05/2025 03:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: توافقتُ مع الرئيس السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل العلاقات في مختلف المجالات
Lebanon 24
الرئيس عون: توافقتُ مع الرئيس السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل العلاقات في مختلف المجالات
03:00 | 2025-05-29
29/05/2025 03:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: إيران جادة تماماً بشأن علاقاتها مع السعودية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: إيران جادة تماماً بشأن علاقاتها مع السعودية
02:51 | 2025-05-29
29/05/2025 02:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
08:41 | 2025-05-28
28/05/2025 08:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
06:37 | 2025-05-28
28/05/2025 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
12:28 | 2025-05-28
28/05/2025 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
05:58 | 2025-05-28
28/05/2025 05:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بدلع.. فيديو ينتشر لنادين نسيب نجيم وهذا ما فعلته في دبي
Lebanon 24
رقصت بدلع.. فيديو ينتشر لنادين نسيب نجيم وهذا ما فعلته في دبي
04:08 | 2025-05-28
28/05/2025 04:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:14 | 2025-05-29
مسؤول إسرائيلي: 10 محتجزين أحياء سيتم تحريرهم في الأسبوع الأول ضمن مقترح ويتكوف الجديد
03:09 | 2025-05-29
بكين تعليقا على خطط أميركا لإلغاء تأشيرات طلاب صينيين: واشنطن تستخدم الأمن القومي كذريعة
03:05 | 2025-05-29
الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم خلال يومين
03:00 | 2025-05-29
الرئيس عون: توافقتُ مع الرئيس السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل العلاقات في مختلف المجالات
02:51 | 2025-05-29
وزير الخارجية الإيرانية: إيران جادة تماماً بشأن علاقاتها مع السعودية
02:42 | 2025-05-29
الأمن السوري يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات كانت متجهة للسعودية عبر معبر نصيب الحدودي
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24