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نتنياهو سيناقش مقترح ويتكوف مع عدد من الوزراء بينهم الخارجية والمالية والأمن القومي (الحدث)

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:35
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