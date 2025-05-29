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الرئيس عون: توافقتُ مع الرئيس السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل العلاقات في مختلف المجالات

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:00
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