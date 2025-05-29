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وسائل إعلام فلسطينية: قوات إسرائيلية تلقي القنابل المسيلة للدموع على فلسطينيين متجمعين قرب جسر غزة وسط القطاع
Lebanon 24
29-05-2025
|
05:25
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