مجلس الوزراء أقر البند رقم 6 المتعلق بالمنح المالية للعسكريين حيث تقرّر منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية وزيادة 12 مليون ليرة على رواتب المتقاعدين

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