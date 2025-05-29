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مصادر طبية: الجيش الإسرائيلي يطالب مدير مشفى العودة في تل الزعتر بغزة بإخلائه (الحدث)

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:44
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