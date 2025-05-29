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مرقص: الرئيس عون قال إنّ الإنتهاكات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولكن ذلك لم يمنع أهالي الجنوب من الإقتراع في الإستحقاق البلديّ والإختياريّ

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:20
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