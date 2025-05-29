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"الديمقراطي الكردستاني" وأحزاب كردية تفكر بالانسحاب من الحكومة والبرلمان العراقيين إذا لم تصرف مستحقات الإقليم (الحدث)

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:28
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