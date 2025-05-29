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"أكسيوس" عن مصادر مطلعة: حركة حماس غير راضية عن العرض الجديد الذي قدمه ويتكوف بشأن غزة

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:56
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