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القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى: نحن لا نثق بأن حماس ستفرج عن آخر أسير ولن نغادر قطاع غزة حتى يكون جميع الأسرى في قبضتنا

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:17
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