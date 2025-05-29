القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى: نحن لا نثق بأن حماس ستفرج عن آخر أسير ولن نغادر قطاع غزة حتى يكون جميع الأسرى في قبضتنا

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