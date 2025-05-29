21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
معلومات الجديد: شركة "ستارلينك" باشرت اجراءات التسجيل الرسمية بلبنان تمهيدا لاطلاق خدماتها بعد موافقة مجلس الوزراء
Lebanon 24
29-05-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد من شركة ستارلينك سيزور لبنان الخميس ويلتقي الرؤساء الثلاثة وعدداً من الوزراء لبحث امكانية تفعيل الخدمة في لبنان بعد توقيفها (الجديد)
Lebanon 24
وفد من شركة ستارلينك سيزور لبنان الخميس ويلتقي الرؤساء الثلاثة وعدداً من الوزراء لبحث امكانية تفعيل الخدمة في لبنان بعد توقيفها (الجديد)
29/05/2025 22:05:26
29/05/2025 22:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية
29/05/2025 22:05:26
29/05/2025 22:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: بعد اعلان وقف النار انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سلام
Lebanon 24
المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في "شركة طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: بعد اعلان وقف النار انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سلام
29/05/2025 22:05:26
29/05/2025 22:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات mtv: أورتاغوس تزور بيروت مبدئياً الجمعة والمقرات الرسمية تنتظر تأكيداً نهائياً للزيارة بعد ساعات
Lebanon 24
معلومات mtv: أورتاغوس تزور بيروت مبدئياً الجمعة والمقرات الرسمية تنتظر تأكيداً نهائياً للزيارة بعد ساعات
29/05/2025 22:05:26
29/05/2025 22:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: خلافات جوهرية بين ترامب ونتنياهو بشأن النووي الإيراني خلال مكالمتهما الأخيرة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: خلافات جوهرية بين ترامب ونتنياهو بشأن النووي الإيراني خلال مكالمتهما الأخيرة
14:52 | 2025-05-29
29/05/2025 02:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب: سلام أجابني أنّ وزير الدفاع لم يعطه خطّة "لوين رايحين" وأنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهوريّة وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة وترامب جدّي بالوصول إلى السلام في المنطقة (mtv)
Lebanon 24
بو صعب: سلام أجابني أنّ وزير الدفاع لم يعطه خطّة "لوين رايحين" وأنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهوريّة وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة وترامب جدّي بالوصول إلى السلام في المنطقة (mtv)
14:45 | 2025-05-29
29/05/2025 02:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: تفاؤل بشأن مقترح وقف النار في غزة
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: تفاؤل بشأن مقترح وقف النار في غزة
14:44 | 2025-05-29
29/05/2025 02:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب: خيار الرئيس جوزاف عون هو السليم إذا أردنا معالجة موضوع السلاح وسلام يتّخذ مواقفه في العلن وسألته في الطائرة خلال عودتنا من الإمارات "كيف بدّك تترجم مواقفك"؟
Lebanon 24
بو صعب: خيار الرئيس جوزاف عون هو السليم إذا أردنا معالجة موضوع السلاح وسلام يتّخذ مواقفه في العلن وسألته في الطائرة خلال عودتنا من الإمارات "كيف بدّك تترجم مواقفك"؟
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: علاقتي بالرئيس برّي جيّدة فأنا نائبه وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها (MTV)
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: علاقتي بالرئيس برّي جيّدة فأنا نائبه وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها (MTV)
14:32 | 2025-05-29
29/05/2025 02:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
01:29 | 2025-05-29
29/05/2025 01:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
05:35 | 2025-05-29
29/05/2025 05:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
06:28 | 2025-05-29
29/05/2025 06:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:52 | 2025-05-29
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: خلافات جوهرية بين ترامب ونتنياهو بشأن النووي الإيراني خلال مكالمتهما الأخيرة
14:45 | 2025-05-29
بو صعب: سلام أجابني أنّ وزير الدفاع لم يعطه خطّة "لوين رايحين" وأنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهوريّة وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة وترامب جدّي بالوصول إلى السلام في المنطقة (mtv)
14:44 | 2025-05-29
الخارجية الأميركية: تفاؤل بشأن مقترح وقف النار في غزة
14:35 | 2025-05-29
بو صعب: خيار الرئيس جوزاف عون هو السليم إذا أردنا معالجة موضوع السلاح وسلام يتّخذ مواقفه في العلن وسألته في الطائرة خلال عودتنا من الإمارات "كيف بدّك تترجم مواقفك"؟
14:32 | 2025-05-29
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: علاقتي بالرئيس برّي جيّدة فأنا نائبه وهناك صداقة قديمة وتمكّنّا من إقرار قوانين معه لم يكن فريقه السياسي موافقاً عليها (MTV)
14:32 | 2025-05-29
الخارجية الأميركية: متفائلون بشأن المقترح المطروح على الطاولة بشأن غزة ونشعر أن التطورات التي ستحدث جيدة
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 22:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 22:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 22:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24