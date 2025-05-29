21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المدير التنفيذي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: يجب حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بغزة
Lebanon 24
29-05-2025
|
13:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة للعربية: إسرائيل أعدمت ميدانيا عاملين بالمجال الإنساني
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة للعربية: إسرائيل أعدمت ميدانيا عاملين بالمجال الإنساني
30/05/2025 00:25:37
30/05/2025 00:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأممية للاجئين بالسودان: تجاهل نداءات حماية المدنيين وعاملي الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي
Lebanon 24
المفوضية الأممية للاجئين بالسودان: تجاهل نداءات حماية المدنيين وعاملي الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي
30/05/2025 00:25:37
30/05/2025 00:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: يجب حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني
Lebanon 24
الأونروا: يجب حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني
30/05/2025 00:25:37
30/05/2025 00:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: يجب ضمان الوصول الإنساني دون عوائق وتوفير الحماية للعاملين بالمجال الإنساني في غزة بموجب القانون الدولي
Lebanon 24
غوتيريش: يجب ضمان الوصول الإنساني دون عوائق وتوفير الحماية للعاملين بالمجال الإنساني في غزة بموجب القانون الدولي
30/05/2025 00:25:37
30/05/2025 00:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك
17:24 | 2025-05-29
29/05/2025 05:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يتلقى إتصالاً من رئيس وزراء كندا لمناقشة التعاون بين البلدين
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يتلقى إتصالاً من رئيس وزراء كندا لمناقشة التعاون بين البلدين
17:21 | 2025-05-29
29/05/2025 05:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس
Lebanon 24
غارات إسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس
17:20 | 2025-05-29
29/05/2025 05:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مستشفى العودة بتل الزعتر ل"الجزيرة مباشر": قوات الاحتلال أطلقت نيران مدفعيتها على الطوابق العليا بالمستشفى لإجبارنا على الإخلاء
Lebanon 24
مدير مستشفى العودة بتل الزعتر ل"الجزيرة مباشر": قوات الاحتلال أطلقت نيران مدفعيتها على الطوابق العليا بالمستشفى لإجبارنا على الإخلاء
17:08 | 2025-05-29
29/05/2025 05:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة البريطانية: حادث دهس جماهير ليفربول كان فردياً وليس هجوماً إرهابياً
Lebanon 24
الشرطة البريطانية: حادث دهس جماهير ليفربول كان فردياً وليس هجوماً إرهابياً
17:06 | 2025-05-29
29/05/2025 05:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
01:29 | 2025-05-29
29/05/2025 01:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
05:35 | 2025-05-29
29/05/2025 05:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
06:28 | 2025-05-29
29/05/2025 06:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:24 | 2025-05-29
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمسطار غربي قضاء بعلبك
17:21 | 2025-05-29
ولي العهد السعودي يتلقى إتصالاً من رئيس وزراء كندا لمناقشة التعاون بين البلدين
17:20 | 2025-05-29
غارات إسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس
17:08 | 2025-05-29
مدير مستشفى العودة بتل الزعتر ل"الجزيرة مباشر": قوات الاحتلال أطلقت نيران مدفعيتها على الطوابق العليا بالمستشفى لإجبارنا على الإخلاء
17:06 | 2025-05-29
الشرطة البريطانية: حادث دهس جماهير ليفربول كان فردياً وليس هجوماً إرهابياً
17:01 | 2025-05-29
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الاسد
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 00:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 00:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
30/05/2025 00:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24