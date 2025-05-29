Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: المحادثة بين ترامب ونتنياهو بشأن النووي الإيراني كانت مشحونة إلى حد كبير

Lebanon 24
29-05-2025 | 15:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: خلافات جوهرية بين ترامب ونتنياهو بشأن النووي الإيراني خلال مكالمتهما الأخيرة
lebanon 24
30/05/2025 00:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: محادثة نتنياهو وترامب الأخيرة في ما يتعلق بإيران كانت مشحونة ومتوترة للغاية
lebanon 24
30/05/2025 00:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: بدء اجتماع ثنائي مغلق بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض
lebanon 24
30/05/2025 00:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قضية غزة كانت من بين الموضوعات التي بحثها ترامب ونتنياهو هاتفيا
lebanon 24
30/05/2025 00:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:24 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:20 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:08 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:24 | 2025-05-29
17:21 | 2025-05-29
17:20 | 2025-05-29
17:08 | 2025-05-29
17:06 | 2025-05-29
17:01 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24