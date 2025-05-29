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مبعوث زيلينسكي: أوكرانيا جاهزة لجولة المحادثات المقبلة مع روسيا لكنها تريد نقاشا بناء

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:07
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