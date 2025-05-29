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مدير مستشفى العودة بتل الزعتر ل"الجزيرة مباشر": قوات الاحتلال أطلقت نيران مدفعيتها على الطوابق العليا بالمستشفى لإجبارنا على الإخلاء

Lebanon 24
29-05-2025 | 17:08
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