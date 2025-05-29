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وزير الخزانة الأميركي: نحن على وشك التوصل لصفقتين كبيرتين بشأن الرسوم الجمركية وهناك اتفاقان آخران أكثر تعقيداً

Lebanon 24
29-05-2025 | 18:58
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