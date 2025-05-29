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وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين وإسرائيليين: العمل العسكري قد يؤخر برنامج إيران النووي لمدة عام على الأقل

Lebanon 24
29-05-2025 | 23:19
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