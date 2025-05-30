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القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول في جلسة مغلقة إن التوصل إلى صفقة في غزة سيسمح بالتركيز على إيران

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:33
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