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وزير الدفاع الإسرائيلي مخاطبا ماكرون: ستعترفون بدولة فلسطينية على الورق وسيتم إلقاء هذه الورقة في سلة مهملات التاريخ

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:02
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