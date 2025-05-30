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اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني استشهدوا أو أصيبوا منذ تشرين الأول 2023 بمعدل طفل واحد كل 20 دقيقة

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:07
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