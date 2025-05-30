Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الإسبانية: ندين بشدة إقرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصر تدين قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
30/05/2025 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تعد عائقا أمام إقامة الدولة الفلسطينية
lebanon 24
30/05/2025 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس الوزراء صدق على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ضمن خطة تعزيز الاستيطان والسيطرة الاستراتيجية
lebanon 24
30/05/2025 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: ندين بشدة إطلاق إسرائيل النار على دبلوماسيين في الضفة الغربية
lebanon 24
30/05/2025 17:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:34 | 2025-05-30
10:33 | 2025-05-30
10:31 | 2025-05-30
10:30 | 2025-05-30
10:27 | 2025-05-30
10:25 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24